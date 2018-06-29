На Житомирщине священник УПЦ благословил комбайнеров на сбор урожая
10:30, 29 июня 2018Православие
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На Житомирщине комбайнеров благословили на сбор урожая / news.church.ua
На Житомирщине архимандрит Макарий (Гаврилов) отслужил молебен перед началом сбора урожая, благословив каждого комбайнера.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии, у комбайнеров Андрушевского района уже стало доброй традицией перед тем, как выйти в поле, «просить Божией помощи на благополучный сбор урожая».
После молебна архимандрит Макарий также пожелал терпения и силы каждому рабочему и «с Божьей помощью собрать все то, что Господь дарует для своего творения».
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