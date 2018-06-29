На Житомирщине священник УПЦ благословил комбайнеров на сбор урожая

На Житомирщине архимандрит Макарий (Гаврилов) отслужил молебен перед началом сбора урожая, благословив каждого комбайнера.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии, у комбайнеров Андрушевского района уже стало доброй традицией перед тем, как выйти в поле, «просить Божией помощи на благополучный сбор урожая».

После молебна архимандрит Макарий также пожелал терпения и силы каждому рабочему и «с Божьей помощью собрать все то, что Господь дарует для своего творения».