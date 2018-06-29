В Изюме прошел Крестный ход с Песчанской иконой Божией Матери

В четверг, 28 июня, по благословению митрополита Изюмского и Купянского Елисея в Изюме состоялся крестный ход с чудотворной Песчанской иконой Божией Матери о мире и благополучии в Украине и счастливом будущем украинских детей.

На это знаменательное событие в Изюм прибыли паломники из многих городов Слобожанщины. Об этом сообщается на официальном сайте Изюмской епархии УПЦ.

Высокопреосвященнейший Елисей возобновил традицию, которая была основана покойным настоятелем Вознесенского храма протоиереем Иосифом Романчаком. Крестный ход проходит уже четвертый год.

Начало крестного хода было положено в 9 часов утра в Вознесенском кафедральном соборе Богородичным молебным пением.

В крестном ходе приняли участие духовенство кафедрального собора, братия Песчанского монастыря, духовенство Изюмского благочиния и других округов епархии.

Из Вознесенского собора процессия направилась в Преображенский храм.

По пути участники шествия пели Богородичные и Пасхальные песнопения, читали псалмы. По прибытию в Преображенский храм было совершено акафистное пение перед чудотворным образом Богородицы.

Настоятель храма архимандрит Симеон организовал для участников крестного хода обед и отдых.

Вторая часть крестного хода состоится 8 июля в 12 часов. Молебное шествие проследует из Преображенского храма до Крестовоздвиженского.