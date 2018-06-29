УПЦ помогает беженцам, сиротам и онкобольным детям

В течение 25-26 июня в Одесской, Сумской, Полтавской и Северодонецкой епархиях УПЦ был проведен ряд социальных и благотворительных мероприятий, направленных на помощь нуждающимся и больным.

Около 200 одесситов и переселенцев с Востока Украины, которые сейчас оказались в затруднительных обстоятельствах, получили уже традиционную гуманитарную помощь в Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

Материально необеспеченные семьи Сумщины, в частности Белопольский райцентр социальных служб для семьи, детей и молодежи, получили благотворительную помощь от приходов храмов в честь икон Пресвятой Богородицы «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Ворожба и «Всех святых» с. Веры.

Теми же днями в Северодонецке секретарь епархии архимандрит Иринарх (Тымчук) освятил офис только что открытой общественной организации «Мироносцы» и вручил икону святителя Николая Чудотворца.

Как отмечается, «Мироносцы» будут заниматься возрождением основ православной духовности, опекой и поддержкой незащищенных слоев населения, детей-сирот, ветеранов и пенсионеров, а также вопросами воспитания молодежи.

На Полтавщине волонтеры Православного центра «Благо» вместе с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Полтава и протоиереем Михаилом Бабичем и клириком Николаевского храма пгт. Диканьки игуменом Афанасием (Бедным) в очередной раз посетили онкогематологическое отделение Полтавской детской клинической больницы. На этот раз для больных православные волонтеры устроили «мыльное шоу».