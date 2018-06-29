В Боснии и Герцеговине осквернен сербский православный храм

Неизвестные вандалы сильно повредили внутреннюю часть церкви Пресвятой Богородицы, которая находится в Чекрчиче (муниципалитет Високо, Босния и Герцеговина).

Согласно первым выводам следствия, неизвестные вандалы вошли в храм, пробив входную дверь и повредив ее. В самом храме они разбили плиту престола и, разведя костер, бросили в него напрестольное Евангелие, иконы и другие священные предметы храма, сообщает "Седмица".

Когда произошло преступление, неизвестно. Предполагается, что это было сделано в ночь с субботы на воскресенье, 24 июня. Только в этот день был обнаружен факт осквернения храма и доведен до сведения полиции.

Митрополит Дабробосанский Хризостом в связи с осквернением храма опубликовал заявление, в котором, в частности, отметил: «Это печальная и скорбная для нас новость. Она потрясла нас и очень нас разочаровала. Поступок является отвратительным и чрезвычайно тревожным. Мы задаемся вопросом: как вообще возможно, чтобы кому-то пришло на ум сжечь религиозный объект, в данном случае — православную церковь? Мы ожидаем, что власти отреагируют на это — как муниципальные, так и кантональные и федеральные», — надеется митрополит Хризостом.

«Такие чрезвычайные случаи могут быть очень опасными. Они свидетельствуют о том, что в Федерации БиГ есть опасные националистические и шовинистические горячие точки, которые могут «зажечь большой огонь». Поэтому мы призываем власти Высокой криминальной полиции и местные власти представить полный, точный и всеобъемлющий отчет», — констатирует иерарх.

«В то же время мы приглашаем наших верующих оставаться спокойными и сострадательными, а не поддаваться на провокации», — подчеркнул митрополит Хризостом.