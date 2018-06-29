Клирики епархий УПЦ приняли участие в праздновании Дня Конституции

В День Конституции Украины, 28 июня, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела благочинный храмов I-го Одесского округа протоиерей Павел Полищук вместе с руководителями области и города принял участие в торжественном возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Днем ранее отец Павел вместе с благочинным храмов Таировского округа протоиереем Владимиром Терлецким присоединились к торжественного собрания по случаю празднования Дня Конституции Украины, которое прошло в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Кроме того, 27 июня, по благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима, протоиерей Петр Струкало и протоиерей Валерий Голуб приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Конституции в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре.

В тот же день, по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, клирики Ужгородского городского и районного благочиний посетили торжественные мероприятия ко Дню Конституции Украины. Вместе с представителями власти и общественности священники возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко на Народной площади, а также прошли торжественным шествием к памятнику президенту Карпатской Украины Августину Волошину, где тоже возложили цветы.

26 июня, по благословению правящего епископа Луцкого и Волынского Нафанаила, представители епархии приняли участие в торжествах ко Дню Конституции, которые были организованы в Луцке возле памятника Тарасу Шевченко.