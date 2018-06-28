В Запорожской области на стене храма УПЦ отобразилась икона святителя Николая
19:47, 28 июня 2018Православие
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На стене храма УПЦ отобразилась икона святителя Николая / hramzp.ua
На кануне дня всех святых в земле Запорожской просиявших, в храме в честь прор. Илии в селе Заповитное, настоятель храма вместе с пришедшим работником обнаружили на внутренней стене храма сверхъестественное чудесное отображение иконы свт. Николая.
Изображение было обнаружено на стене непосредственно на месте расположения иконы, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Особенно примечателен факт, что изображение на иконе и на стене отличаются: на стене святитель отображается под некоторым углом наклона, видны различия внешности. Кроме того, видно различие расположения евангелия и благословляющей руки.
На стене также просматриваются силуэты Спасителя и Пресвятой Богородицы.
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