В Запорожской области на стене храма УПЦ отобразилась икона святителя Николая

На кануне дня всех святых в земле Запорожской просиявших, в храме в честь прор. Илии в селе Заповитное, настоятель храма вместе с пришедшим работником обнаружили на внутренней стене храма сверхъестественное чудесное отображение иконы свт. Николая.

Изображение было обнаружено на стене непосредственно на месте расположения иконы, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Особенно примечателен факт, что изображение на иконе и на стене отличаются: на стене святитель отображается под некоторым углом наклона, видны различия внешности. Кроме того, видно различие расположения евангелия и благословляющей руки.

На стене также просматриваются силуэты Спасителя и Пресвятой Богородицы.