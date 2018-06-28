На празднование 625-летия Коневского монастыря на остров Коневец прибыли 1200 паломников

В день памяти преподобного Арсения Коневского, 25 июня, состоялись торжества в честь 625-летия Коневского Рождество-Богородичного монастыря, расположенного на острове Коневец в Ладожском озере.

Первая часть торжеств, посвященных знаменательной дате, прошла 11-13 июня в Финляндии, сообщает patriarchia.ru.

Епископ Игнатий, архимандрит Коневского монастыря, освятил стелу с Коневской иконой Божией Матери.

На торжества на остров Коневец прибыли около 1200 паломников.

Утром 25 июня архиереи возглавили служение Божественной литургии под открытым небом у Рождество-Богородичного собора обители.

Затем состоялся крестный ход с мощами преподобного Арсения Коневского к часовне явления Пресвятой Богородицы.

«Сегодня мы открываем юбилейный год 625-летия Коневского Рождество-Богородичного монастыря. Это еще не сам праздник, а его преддверие. Закрытие юбилейного года совершит Патриарх Кирилл 23 июля 2019 года. Он дал свое согласие на посещение нашей обители и совершение Божественной литургии здесь, в стенах монастыря», - сказал владыка Игнатий.

Епископ Игнатий вручил епархиальные награды благотворителям обители.