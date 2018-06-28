В Одессе неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ

В ночь с 27 на 28 июня был ограблен и осквернён храм в честь Донской иконы Божией Матери, который расположен на Западном кладбище Одессы.

Взломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников пробрались в храм и начали крушить все внутри, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Злоумышленники отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Разбросав и разбив церковную утварь, кощунники принялись взламывать кружки для пожертвований, в которые собираются материальные средства на строительство первого в Украине православного хосписа для онкологических больных «Покров».

Затем испугавшись местного охранника кладбища, который пришёл на звук сигнализации, грабители были вынуждены покинуть место преступления, куда оперативно прибыл наряд полиции, который зафиксировал правонарушения и внёс данные в Единый реестр досудебных расследований.

"За последние несколько лет в Одесской епархии было осквернено и ограблено более 50 православных храмов и, к сожалению, ни один из грабителей не был найден и наказан.

От лица многих тысяч верующих и духовенства Одесской епархии Украинской Православной Церкви в очередной раз призываем правоохранительные органы нашей области расследовать данные факты и остановить разгул бандитизма", - отметили в епархии.