В УПЦ считают нападение на ромов признаком морального упадка общества

Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет прокомментировал факт нападения на ромов во Львове.

Комментарий обнародовала Львовская епархия УПЦ.

"С глубоким сожалением и беспокойством прозвучала в сердцах христиан новость о ряде нападений на лагеря цыган, которые произошли недавно в Украине. Особым образом бесчеловечным и вопиющим стало нападение 23 июня во Львове, результатом которого стала насильственная смерть молодого юноши. Самым ужасным фактом этого страшного случая является то, что зверством занимаются совсем юные, несовершеннолетние представители современной молодежи, которые не исповедуют фундаментальные христианские ценности, а собственную агрессивную шовинистическую идею.

Нападение на цыган – признак глубокого морального упадка всего современного общества, когда цена жизни нивелируется по отношению к сомнительным, опасным идеологиям, которые заменили главные человекотворческие моральные ценности. Наше Государство декларирует европейский курс, который предусматривает ценность каждой личности, ее свободу, традицию и религию. В реальности же, мы видим разворот в сознании людей, а особенно молодежи, ценностей, которые противоречат христианской и общечеловеческой морали уважения друг к другу.

Однозначно осуждаем поступок тех, кто ставит свою идеологию выше жизни человека, ее права и уважение к личности. Призываем виновников этих преступлений к покаянию, пусть ваше сознание найдет правду, которую вы якобы ищете в ложных идеях и течениях, во Христе Иисусе и его Благовестии, которое учит любить ближнего. Молимся об упокоении души раба Божьего Давида, и скорейшем выздоровлении всех пострадавших от агрессии своих соотечественников", - сказал архиепископ Филарет.