В Белую Церковь прибудут мощи святых
10:56, 28 июня 2018Православие
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Святыни будут находиться в Белоцерковской епархии до 11 июля / bilatserkva.church.ua
До Спасо-Преображенского кафедрального собора в городе Белая Церковь прибудут иконы и мощи святых целителей.
Мероприятие состоится в пятницу, 29 июня, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Об этом сообщает официальный сайт Белоцерковской епархии Украинской православной церкви.
Мероприятие пройдет в рамках Всеукраинского Крестного хода. Святыни будут находиться в пределах Белоцерковской епархии до 11 июля.
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