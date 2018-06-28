В Белую Церковь прибудут мощи святых

10:56, 28 июня 2018
Православие
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Святыни будут находиться в Белоцерковской епархии до 11 июля / bilatserkva.church.ua

Мероприятие состоится в пятницу, 29 июня, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Об этом сообщает официальный сайт Белоцерковской епархии Украинской православной церкви.

Мероприятие пройдет в рамках Всеукраинского Крестного хода. Святыни будут находиться в пределах Белоцерковской епархии до 11 июля.

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