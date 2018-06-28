В Белую Церковь прибудут мощи святых

До Спасо-Преображенского кафедрального собора в городе Белая Церковь прибудут иконы и мощи святых целителей.

Мероприятие состоится в пятницу, 29 июня, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Об этом сообщает официальный сайт Белоцерковской епархии Украинской православной церкви.

Мероприятие пройдет в рамках Всеукраинского Крестного хода. Святыни будут находиться в пределах Белоцерковской епархии до 11 июля.