Архиепископ Афинский Иероним заявил, что Церковь думает над украинским вопросом, "чтобы высказать или нет свое согласие"

Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, говоря об "украинском вопросе" заявил о том, что Церковь "остановились на том, что будем следить за развитием событий, чтобы высказать или нет свое согласие" (речь о предоставлении Томоса - "УНИАН-Религии").

Об этом Блаженнейший архиепископ Иероним сообщил 26 мая в здании Афинской Архиепископии на встрече с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом в рамках участия в 25-й Генеральной Межпарламентской ассамблее Православия, сообщает patriarchia.ru.

В частности, архиепископ Иероним отметил: «Я особенно рад сегодняшней встрече с митрополитом Волоколамским Иларионом, давшей нам замечательную возможность обменяться мнениями по церковной тематике в целом, обсудить наши добрые братские взаимоотношения с Русской Церковью, а также ряд актуальных проблем, например, положение церковных дел в Украине. Мы остановились на том, что будем следить за развитием событий, чтобы высказать или нет свое согласие. Желаем просвещения свыше всем, кто, в отличие от нас, наделен большими полномочиями, да будет результат на благо всей Церкви».