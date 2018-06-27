В Славянске построят храм УАПЦ: община пришла на заседание горсовета с активистами «Национального корпуса»

Славянская религиозная община Украинской автокефальной православной церкви получила в пользование земельный участок для строительства храма. Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", соответствующее решение было принято на пленарном заседании местного городского совета в среду, 27 июня.

Стоит подчеркнуть, что на стадии предварительного обсуждения проект решения был воспринят отдельными депутатами негативно: профильная комиссия горсовета по вопросам земельных отношений его не поддержала. Такая позиция возмутила сторонников УАПЦ, поэтому они решили прийти на пленарное заседание, чтобы присутствовать при принятии решения.

Кроме нескольких десятков прихожан во главе с настоятелем храма Андрея Первозванного отцом Саввой, в зале присутствовали представители различных общественных организаций, а также активисты с надписями на футболках: «Национальный корпус». Ввиду столь масштабной поддержки решение депутаты горсовета приняли единогласно: «за» проголосовали 27 депутатов из 29-ти, двое не участвовали.

После голосования отец Савва поблагодарил депутатов, назвав принятое ими решение «мудрым, правильным и нужным», и подчеркнул, что религиозная община добивалась выделения земельного участка много лет. При этом он выразил удовлетворение тем, что в городе исчезнет еще один пустырь, вместо которого будет построен храм. «Я думаю, что этого хотят все», - сказал он.

Местом строительства культового сооружения определен пустующий земельный участок на улице Учительской, 17, который находится в центральной части города рядом с административным зданием коммунального предприятия «Славгорводоканал». Строительство будет вестись за счет средств религиозной общины УАПЦ.