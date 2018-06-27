Архиепископ Климент в день памяти священномученика Владимира рассказал, почему умереть за Церковь - это не страшно

Священномученик Владимир явил пример того, что если надо умереть за Церковь, то это не страшно, потому что Отец Небесный даст нам Царство.

Об этом сказал архиепископ Климент в проповеди во время Литургии в день памяти обретения мощей священномученика Владимира (Богоявленского), 27 июня, в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской лавре.

Владыка Климент напомнил житие священномученика Владимира, об обстоятельствах его жизни до и после принятия монашества и архиерейского сана. Прежде чем попасть в Киев, святой Владимир совершал свое служение на разных кафедрах, где ему пришлось столкнуться с различными нестроениями того времени. Затем он прибыл возвещать слово истины в город Киев.

«Святой священномученик явил пример того, что если надо умереть за Церковь, то это не страшно, - сказал владыка Климент, - потому что Господь призывал не бояться смерти, ведь Отец Небесный даст нам Царство. И сейчас во время различных испытаний и искушений для Церкви мы должны на весы нашей совести положить то, что предлагается миром, и то, что дает нам Господь. Посмотрим на мощи святого - они без слов проповедуют, что выбирать нужно в этой жизни. Разве священномученик Владимир не мог выбрать легкий путь? Разве он не мог уйти и сойти с того креста, который дал ему Господь? Все можно было. Но он был верующий человек, и он знал, что это земное, а Царство Небесное - это то, ради чего мы родились, ради чего мы живем и ради чего мы умереть должны».

«Ныне мы прославляем святителя, лобызаем его мощи святые и просим, чтобы по его молитвам Господь укрепил нашу веру, чтобы мы перед собой видели уготованное Богом Царство, а не блага мира сего, чтобы это Царство руководило нашей жизнью, направляло наш путь», - сказал архиерей.

«Мы никогда не устояли бы на этом пути, если бы не пример святых мучеников, которыми изобилует наша святая земля. Молитвами святого священномученика Владимира и всех новомучеников и исповедников Церкви нашей Господь да дарует всем нам Царство, о котором так ярко говорит нам Священное Писание!», - заключил архиепископ Климент.

Сообщает "Фома в Украине" со ссылкой на сайт Киево-Печерской лавры.