В УПЦ отмечают, что передали Патриарху Варфоломею еще более 300 подписей против автокефалии

В Стамбул 23 июня представители УПЦ передали более 300 тысяч подписей верующих Украинской Православной Церкви под просьбой к Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в них выражена надежда, что "Его Святейшество не стремится узаконивать в Украине церковный раскол путем предоставления автокефалии и будет рассматривать украинский церковный вопрос исключительно в рамках канонического права".

В УПЦ отмечают, что в целом на данный момент в секретариат Константинопольского Патриарха Варфоломея передали уже почти 400 тысяч подписей. Первые 10 тысяч обращений было передано верными Запорожской епархии, позже направили еще 10 тысяч подписей и 50 тысяч – было передано в конце мая.

Информационно-просветительский отдел УПЦ также напоминает, что в этот же день делегация Священного Синода Украинской Православной Церкви встретилась с Патриархом Варфоломеем.

"Во время встречи Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в Украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно произойти в ближайшее время или в какие-то определенные сроки.

Зато, архиереи Константинопольского Патриархата подтвердили готовность своей Церкви приобщиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими Поместными Православными Церквами. Об этом было сообщено в официальном заявлении архиереев Украинской Православной Церкви, которые приняли участие в архиерейском совещании 25 июня в Киево-Печерской лавре", - отмечается на официальном сайте УПЦ.