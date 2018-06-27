В Житомир привезли ковчег с мощами священномученика Киприана и мученицы Иустины

В Житомире 25 июня православные торжественно встречали ковчег с мощами святых священномученика Киприана и мученицы Иустины.

В Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе встречу мощей возглавил митрополит Никодим, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

Митрополит Никодим благословил присутствующих честными мощами и совершил молебен с акафистом святым мученикам Киприану и Иустини.

После совместной молитвы владыка обратился к верующим со словом, призвал усиленно молиться к угодникам Божиим за святую Церковь, за мир и спокойствие в Украине, а также об отвлечении от человеческих сердец злых и нечистых духов.

Честные мощи святых мучеников Киприана и Иустины будут находиться в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ до 9 июля.