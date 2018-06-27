В Житомир привезли ковчег с мощами священномученика Киприана и мученицы Иустины
16:47, 27 июня 2018Православие
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В Житомир привезли мощи священномученика Киприана и мученицы Иустины / zhytomyr-eparchy.org
В Житомире 25 июня православные торжественно встречали ковчег с мощами святых священномученика Киприана и мученицы Иустины.
В Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе встречу мощей возглавил митрополит Никодим, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.
Митрополит Никодим благословил присутствующих честными мощами и совершил молебен с акафистом святым мученикам Киприану и Иустини.
После совместной молитвы владыка обратился к верующим со словом, призвал усиленно молиться к угодникам Божиим за святую Церковь, за мир и спокойствие в Украине, а также об отвлечении от человеческих сердец злых и нечистых духов.
Честные мощи святых мучеников Киприана и Иустины будут находиться в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ до 9 июля.
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