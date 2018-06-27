В Запорожье митрополит Лука помолился о жертвах политических репрессий

В Запорожье 26 июня митрополит Лука совершил литию у памятника жертв политических репрессий.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

«Сегодня каждый из нас проверяет глубину и чистоту своего сердца. Мы начинаем праздновать день памяти наших небесных покровителей, защитников и помощников, новомучеников Запорожской земли. Мы вспоминаем тех, кто уже стоит у престола Божьего и молится за нас. Эти люди не просто утверждали веру на нашей земле, они свидетельствовали всему миру, что человеку, который наполнен Божественной любовью, не страшны никакие испытания. Ни скорби, ни казни, ни тюрьмы и ссылки не смогли отлучить их от любви Божьей.

Сегодня мы также вспоминаем всех, кто нашел в себе силы противостоять государственной машине, кто остался «человеком Церкви». Они не прогнулись под давлением репрессивной государственной машины, потому что стали сосудами благодати Божией, а человек, рожденный, но лишенный Её не способен творить добро и противостоять злу. Если человек не знает, что его ждет в будущем, он делает много неправильных шагов. Во избежание неправильных шагов в нашем с вами будущем, мы должны просить наших Запорожских новомучеников, чтобы они вразумили нас, современных людей, наших правителей, всех тех, кто придет за нами, чтобы такого в нашей жизни больше не повторилось», - сказал митрополит Лука.

После заупокойной литии все духовенство, верующие во главе с владыкой прошли крестным ходом в Покровский архиерейский собор, где была совершена Божественная литургия.