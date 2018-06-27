В Боснии и Герцеговине неизвестные подожгли православный храм

Православный храм в муниципалитете Високо в центральной части Боснии и Герцеговины (БиГ) был подожжен неизвестными в воскресенье и сильно пострадал.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Radiosarajevo" и правоохранительные органы.

Город Високо находится в Федерации Боснии и Герцеговины и населен преимущественно бошняками (славянами-мусульманами), в городе есть незначительное сербское и хорватское меньшинство.

"В ночь на воскресенье одним лицом или группой неизвестных сожжен изнутри храм Рождества Пресвятой Богородицы в пригородном селе Чекрекчие. В результате уничтожены иконостас, алтарная часть, большинство икон, утварь, книги, огонь захватил конструкции крыши", - цитирует радиостанция местную полицию.

Сообщается, что в последние два года настоятель Милян Радженович ремонтировал церковь, которая была освящена в 2017 году.