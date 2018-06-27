Высшие духовные школы УПЦ поговорили с заместителем Минобразования и науки о взаимодействии

В Министерстве образования и науки Украины 26 июня состоялась встреча руководителей и представителей высших духовных учебных заведений Украины с Первым заместителем Министра Ковтунцем Владимиром.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во встрече принял участие председатель Учебного Комитета при Священном Синоде УПЦ архиепископ Климент, а также представители духовных семинарий Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время данной встречи был обсужден целый ряд вопросов, связанных с возможностью лицензирования и аккредитации духовных учебных заведений Украины.

Руководство министерства ответило на вопросы представителей духовных учебных заведений и рассказало о перспективах взаимодействия государства и Церкви в области развития духовного образования.