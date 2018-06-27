В Гонконге презентовали книгу Патриарха Кирилла на китайском языке
11:48, 27 июня 2018Православие
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В Гонконге прошла презентация книги Патриарха Кирилла «Слово пастыря» на китайском языке / mospat.ru
В Гонконге 26 июня состоялась презентация китайского издания книги Патриарха Кирилла «Слово пастыря».
Книгу представил читателям председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон, сообщает patriarchia.ru.
Книга «Слово Пастыря: Бог и человек. История спасения» впервые вышла в свет в 2004 году, затем неоднократно переиздавалась и была переведена на четырнадцать языков. Перевод на китайский выполнил один из ведущих в КНР русистов профессор Сунь Юэ.
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