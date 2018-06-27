В Гонконге презентовали книгу Патриарха Кирилла на китайском языке

11:48, 27 июня 2018
Православие
1242 0
В Гонконге прошла презентация книги Патриарха Кирилла «Слово пастыря» на китайском языке / mospat.ru

Книгу представил читателям председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон, сообщает patriarchia.ru.

Книга «Слово Пастыря: Бог и человек. История спасения» впервые вышла в свет в 2004 году, затем неоднократно переиздавалась и была переведена на четырнадцать языков. Перевод на китайский выполнил один из ведущих в КНР русистов профессор Сунь Юэ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter