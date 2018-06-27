В Гонконге презентовали книгу Патриарха Кирилла на китайском языке

В Гонконге 26 июня состоялась презентация китайского издания книги Патриарха Кирилла «Слово пастыря».

Книгу представил читателям председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон, сообщает patriarchia.ru.

Книга «Слово Пастыря: Бог и человек. История спасения» впервые вышла в свет в 2004 году, затем неоднократно переиздавалась и была переведена на четырнадцать языков. Перевод на китайский выполнил один из ведущих в КНР русистов профессор Сунь Юэ.