В Афинах состоялось открытие юбилейной XXV Генеральной Межпарламентской ассамблеи Православия

В Византийском музее в Афинах 25 июня состоялось торжественное открытие юбилейной XXV Генеральной Межпарламентской ассамблеи Православия.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

В присутствии Президента Греческой Республики П. Павлопулоса, представителей власти, Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима, представителей Поместных Православных Церквей и парламентариев государств-участников ассамблеи митрополит Волоколамский Иларион огласил приветственное послание Патриарха Кирилла.

По окончании заседания участники форума осмотрели выставку икон «Воскресение Иисуса Христа», на которой представлены работы современных иконописцев из Греции, России, Украины, Белоруссии, Грузии, Румынии, Кипра, Польши и других стран мира.