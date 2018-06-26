Как 26 лет назад состоялось обретение мощей священномученика Владимира (Богоявленского) - участники события (видео)

В июне 1992 года, 26 лет назад, состоялось обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал свидетельства участников этого важного в новой истории Украинской Православной Церкви события.

О том, как это было рассказали митрополит Сергий и регент братского хора Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп (Линенко).