Как 26 лет назад состоялось обретение мощей священномученика Владимира (Богоявленского) - участники события (видео)

17:38, 26 июня 2018
Православие
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Образ священномученика Владимира (Богоявленского) / news.church.ua

Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал свидетельства участников этого важного в новой истории Украинской Православной Церкви события.

О том, как это было рассказали митрополит Сергий и регент братского хора Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп (Линенко).

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