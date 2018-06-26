Архиереи УПЦ приняли участие во всеукраинском проекте создания рукописной Библии
Архиереи УПЦ приняли участие во всеукраинском проекте создания рукописной Библии.
Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний 22 июня принял участие во проекте, сообщает "Фома в Украине".
С просьбой об этом к нему обратился президент Украинского Библейского Общества Григорий Комендант. Проект является одним из мероприятий Года Божьего Слова в Украине.
Первые строки будущей книги записали в Киеве представители разных конфессий Украины 2 июня, затем акция распространилась по всем регионам страны.
Планируется, что всего в создании издания примут участие порядка 30 тысяч христиан.
Митрополит Антоний собственноручно вписал строку из Библии на страницу, которая в дальнейшем будет добавлена в книгу.
Также в проекте принял участие викарий Киевской Митрополии, ключарь строящегося Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова епископ Варсонофий.