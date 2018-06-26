Архиереи УПЦ приняли участие во всеукраинском проекте создания рукописной Библии.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний 22 июня принял участие во проекте, сообщает "Фома в Украине".

С просьбой об этом к нему обратился президент Украинского Библейского Общества Григорий Комендант. Проект является одним из мероприятий Года Божьего Слова в Украине.

Первые строки будущей книги записали в Киеве представители разных конфессий Украины 2 июня, затем акция распространилась по всем регионам страны.

Планируется, что всего в создании издания примут участие порядка 30 тысяч христиан.

Митрополит Антоний собственноручно вписал строку из Библии на страницу, которая в дальнейшем будет добавлена в книгу.

Также в проекте принял участие викарий Киевской Митрополии, ключарь строящегося Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова епископ Варсонофий.