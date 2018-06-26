Румынский Патриарх заложил камень в основание православного храма при Министерстве обороны страны

Румынский Патриарх Даниил благословил камень в основание церкви, которая будет возведена в комплексе зданий Министерства национальной обороны Румынии.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Румынской Православной Церкви.

На мероприятии присутствовали Михай Фифор, министр обороны Румынии, и другие представители военного ведомства страны.

В своем обращении к военному руководству Румынии Патриарх Даниил говорил о ценности и важности строительства церкви в обществе.

«Освящение места, предназначенного для церкви, и освящение церкви само по себе означают новые врата в небеса, как сказано в молитвах благословения первого камня», - подчеркнул Румынский Патриарх.

«Открытие небесных врат - великое благословение как для тех, кто хочет построить церковь, так и для тех, кто участвует в завершении строительных работ, и для тех, кто придет и будет молится в этой церкви», - сказал Патриарх Даниил.

В завершение церемонии Патриарх Даниил вручил министру национальной обороны Румынии почетный диплом и памятную медаль.

У новой церкви при Министерстве обороны Румынии будет несколько небесных покровителей: святой великомученик Георгий Победоносец и святые Архангелы Михаил и Гавриил.