В Изюме православные пройдут крестным ходом в молитве о мире с Песчанской иконой Богородицы

В Изюме с 28 июня по 15 июля будет проходить крестный ход с Песчанской иконой Божией Матери о мире и благополучии в Украине.

28 июня в 9.00 состоится первая часть Крестного хода, который из Вознесенского кафедрального собора направится в Преображенский храм, сообщает прес-служба Изюмской епархии УПЦ.

По окончании божественной литургии 8 июля состоится вторая часть Крестного хода из Преображенского в Крестовоздвиженский храм Изюма.

Крестный ход из Крестовоздвиженского храма 15 июля проследует обратно до Вознесенского собора.