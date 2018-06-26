В Изюме православные пройдут крестным ходом в молитве о мире с Песчанской иконой Богородицы
12:47, 26 июня 2018Православие
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Крестный ход в Изюме / city-izyum.pp.ua
В Изюме с 28 июня по 15 июля будет проходить крестный ход с Песчанской иконой Божией Матери о мире и благополучии в Украине.
28 июня в 9.00 состоится первая часть Крестного хода, который из Вознесенского кафедрального собора направится в Преображенский храм, сообщает прес-служба Изюмской епархии УПЦ.
По окончании божественной литургии 8 июля состоится вторая часть Крестного хода из Преображенского в Крестовоздвиженский храм Изюма.
Крестный ход из Крестовоздвиженского храма 15 июля проследует обратно до Вознесенского собора.
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