В Пекине православные отметили день памяти священномученика Митрофана, пострадавшего во время «боксерского восстания»

В Пекине в православном храме Успения Пресвятой Богородицы 23 июня прошли торжества по случаю дня памяти священномученика Митрофана пресвитера и иже с ним мучеников многих.

Богослужение возглавил настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев, сообщает patriarchia.ru.

По окончании литургии у поминального креста на месте разрушенного храма Всех святых мучеников в Китае была совершена заупокойная лития о всех почивших на китайской земле православных христианах. По завершении богослужения священники и прихожане храма продолжили братское общение за общей трапезой.

Накануне в Успенском храме собором духовенства было совершено праздничное всенощное бдение.

Во время восстания ихэтуаней («боксерского восстания») в Пекине в 1900 г. мученически пострадала значительная часть китайской православной общины во главе со священником Митрофаном Цзи. На месте их погребения на территории Пекинской духовной миссии был воздвигнут храм в честь святых мучеников. В 2016 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял решение об общецерковном прославлении священномученика Митрофана и иже с ним пострадавших (память 10/23 июня).