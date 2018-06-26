Митрополит УПЦ сказал, что листовки с "посланием", которые распространялись в Житомире были фальшивыми

В Житомире, 24 июня, на территориях православных храмов УПЦ и улицам города были распространены фальшивые листовки с «посланием» по поддельной подписью митрополита Никодима.

Их авторы имели сугубо провокативные намерения, направленные на распространение недоразумения и разъединения в пределах Житомирской епархии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии.

С целью предотвращения конфликта митрополит Никодим обратился к общественности с официальным опровержением фальшивых «посланий».

«В первую очередь, конечно, люди, которые писали это обращение, - отметил митрополит, - имели целью спровоцировать внутри Житомирской епархии Украинской Православной Церкви недоразумения и разъединение, посеять недоверие к священноначалию и заставить нас всех отвлечься от молитв в воскресный день».

Архиерей добавил, что подобная провокация проводится не в первый раз, и отметил бесполезность попыток скомпрометировать его такими акциями.

«Я всегда искренне говорю, что являюсь патриотом своего государства, люблю свою землю и ее боголюбивый народ, каждый день молюсь за мир и спокойствие в Украине, - подчеркнул Преосвященный владыка, - но приоритетом первенства для меня является Бог, Церковь, истинная Христова вера и апостольское учение. Этим живу, служу и буду служить верно и до конца».

Митрополит также отметил, что поддельное «послание» никоим образом не соответствует образцу официальных документов Житомирской епархии, которые утверждаются епархиальной печатью, номером и подписью правящего архиерея на цветном бланке.

«Я привык прямо смотреть в глаза правде и не стыжусь заявить своим братьям и сестрам: да, я против церковного раскола и постоянно молюсь со всей Церковью о его преодолении, - подчеркнул архиерей. - При этом подчеркиваю, что самым большим личным авторитетом в Украинской Православной Церкви является Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, потому и действуем по его святому благословению. Политику же Украинской Православной Церкви в период между Соборами определяет Священный Синод Украинской Православной Церкви, которому я подчинен и не собираюсь нарушать ни покой, ни мир, ни молитву».