Православные Молдовы отметили день памяти святой блаженной Агафии Кушеловской

В день памяти святой блаженной Агафии Кушеловской, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир возглавил Божественную литургию в Успенском женском монастыре в с. Кушеловка Шолданештского района Молдавии.

Рано утром перед храмом на специальном постаменте была установлена рака с честными мощами угодницы Божией, сообщается на сайте Православной Церкви Молдовы.

Духовенство обители вместе с собором священнослужителей совершили утреню и литургию.

На литургии вместе с многочисленными богомольцами, прибывшими на торжество со всех уголков страны, присутствовали Президент Республики Молдова Игорь Додон с супругой, представители местной и районной администрации, гости из-за рубежа.

На малом входе во внимание к усердным трудам по благоустройству монашеской жизни настоятельница Кушеловского Успенского монастыря игумения Вера (Спиней) была награждена орденом преподобной Параскевы.

По окончании литургии митрополит Владимир совершил славление перед ракой с честными мощами блаженной Агафии.

Затем владыка митрополит обратился к присутствующим с архипастырским словом.