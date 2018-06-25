Православные отметили Собор Псково-Печерских преподобных

В Успенском Псково-Печерском мужском монастыре 24 июня состоялось празднование Собора Псково-Печерских преподобных.

Накануне глава Псковской митрополии отслужил в обители малую вечерню с чтением акафиста чтимым святым и всенощное бдение, сообщает "Монастырский вестник".

Перед началом полиелея митрополит Тихон совершил иноческий постриг насельника Псково-Печерского монастыря Вячеслава (Князева).

Многочисленные прихожане и паломники собрались в этот день в Псково-Печерскую обитель почтить святых преподобных отцов Марка, Иону, Корнилия, Вассиана, Дорофея, Лазаря, Александра, Симеона и преподобную матерь Вассу Псково-Печерских.

По окончании литургии был совершен традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерской обители.