Православные отметили Собор Псково-Печерских преподобных

17:22, 25 июня 2018
Православие
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Крестный ход вокруг Псково-Печерской обители / monasterium.ru

Накануне глава Псковской митрополии отслужил в обители малую вечерню с чтением акафиста чтимым святым и всенощное бдение, сообщает "Монастырский вестник".

Перед началом полиелея митрополит Тихон совершил иноческий постриг насельника Псково-Печерского монастыря Вячеслава (Князева).

Многочисленные прихожане и паломники собрались в этот день в Псково-Печерскую обитель почтить святых преподобных отцов Марка, Иону, Корнилия, Вассиана, Дорофея, Лазаря, Александра, Симеона и преподобную матерь Вассу Псково-Печерских.

По окончании литургии был совершен традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерской обители.

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