Митрополит Онуфрий рассказал, благодаря чему память о святых живет вечно (видео)

Мир живет молитвами праведников, а не делами политиков.

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в день памяти своего Небесного покровителя преподобного Онуфрия Великого, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Некоторые люди говорят: «Ну, кто такой отшельник? Что он хорошего сделал для мира? Он затворился далеко, глубоко в пустыне, его никто не видел, никто не слышал. Вот если бы он жил среди людей, его бы видели, имели какую-то науку от него», — отметил Предстоятель. — Во-первых, отшельники ничем не пользовались от этого мира. Пользовались только тем, что Бог им давал. То есть они материально не обременяли мир, но духовно так обогатили его, что мы молимся им по сегодняшний день».

Архипастырь отметил уникальную важность молитвы для всего живого на земле и для спасения в Вечности.

«Молитва — это Божественная добродетель, которая преклоняет Небо к земле, низводит на народы и на землю Божественную благодать; которая все освящает, оживотворяет, дает силы земле плодоносить, приносить злаки и фрукты, плоды; которая дает силу воздуху быть полезным для человека; которая помогает человеку терпеть сложности, что причиняют во время земной жизни человеку злые духи, демоны и мы сами, — подчеркнул он. — Поэтому не надо думать, что мир живет потому, что есть великие цари, правители или политики. Не этим мир живет. Мы все, даже цари, живем ради молитв тех немногих людей, которые спрятавшись от мира, принесли себя в молитвенную жертву Богу. Они молятся день и ночь, прося милости у Господа для всех нас».

По словам Его Блаженства, именно благодаря этой добродетели, память о святых подвижников живет вечно.

«Было много правителей, было много философов, мудрецов, которые постоянно находились на ниве общественного служения, которые каждый день себя выставляли миру, заявляли свои мысли, желания, видения — о них мир уже давным-давно забыл. А преподобных, которые жили в пустыне и любили Бога, которые молились за мир этот, мир будет помнить вечно».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, просить у Бога прощения за свои грехи, молиться за свои близких, родных, знакомых и за весь мир. Пусть Господь помогает нам быть смиренными, кроткими, не выставлять себя, любить Бога и ближнего. Тот, кто смиряется, тому Бог все приумножает и дает благодать. Пусть молитвами преподобного Онуфрия Господь помогает нам достойно жить на земле, чтобы никакие испытания — прямые или какие-то лукавые — не поколебали нашего человеческого достоинства и нашей любви к Богу и ближнему», — пожелал Митрополит Онуфрий.