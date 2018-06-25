В день ангела Митрополит Онуфрий напомнил верующим о подвиге своего небесного покровителя

В Киево-Печерской лавре, 25 июня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий молитвенно отметил день памяти своего небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Митрополит Онуфрий возглавил праздничную божественную литургию в Успенском соборе.

В этот день в Киево-Печерскую лавру поздравить Пастыря прибыли многочисленные архиереи, представители духовенства и тысячи верующих.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словами проповеди. Он напомнил верующим о подвижнической жизни своего небесного покровителя.

«Преподобный Онуфрий - это образец, как человек, любящий Бога, полезен для этого мира. [...] В Священном Писании Господь говорит: «Не беспокойтесь о том, что есть, что пить, во что одеться», потому что этого ищут люди, которые не знают Бога, язычники, а Бог знает, что мы имеем в этом потребность. Ищите же прежде Царствия Божия и правды Божией, а все остальное вам приложиться. На примере преподобного Онуфрия это ясно видно, что когда человек ищет Бога, то Он ему посылает все, что нужно для земной жизни. [...] Праведник всегда находится под особым покровом благодати Божией», - сказал Митрополит Онуфрий.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине.

По окончании Божественной литургии, представители епископата, духовенства и верующие поздравили Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и подарили цветы.