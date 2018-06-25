Митрополит Антоний рассказал об итогах встречи делегации УПЦ с Патриархом Варфоломеем (видео)

Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, – работает против Константинопольской церкви, потому что решения нет.

Об этом после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем рассказал член Священного Синода, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, сообщает 112.ua.

По его словам, целью встречи было обсудить сложившуюся в украинском православии ситуацию раскола и услышать из уст самого патриарха его видение вопроса о предоставлении Томоса об автокефалии украинской церкви.

"Встреча была довольно долгой, но откровенной. Каждый говорил о своем видении ситуации не только в Украине, потому что расколы бывают и есть теперь не только в Украинской православной церкви, во многих поместных православных церквях есть такие расколы. И мы должны искать пути, которые помогут нам вылечить этот раскол", - рассказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что не может быть и речи о легализации раскола, однако необходимо обсуждать пути решения ситуации, "нужно искать лекарства". Кроме того, по словам митрополита Антония, Патриарх Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, однако считает своим долгом помочь решить этот вопрос.

"И мы видим, что такая откровенность строится на том, что мы будем искать это лекарство на базе каноничных наших правил", - убежден митрополит Антоний.

"То есть речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о Томосе решен, – работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться", - заключил он.