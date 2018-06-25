Митрополит Луганский УПЦ заявил, что "на Донбассе идею автокефалии никто не воспринимает"

Председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан прокомментировал ситуацию относительно актуальности вопроса автокефалии в украинском Православии.

Архиерей отметил, что в его епархии данный вопрос вообще не воспринимается, зато обычные миряне по собственному желанию подписывают обращение к Константинопольской Патриархии против автокефалии, сообщает news.church.ua.

«Таких больше 100 тысяч подписей уже. Это письма против автокефалии. Уже несколько раз мы их отвозили в Константинополь. Думаю, это должен учесть Вселенский патриархат».

Отвечая на вопрос журналиста издания «Главком», чем плоха автокефалия, архиерей добавил, что «в самой автокефалии нет ничего плохого, это нормальное явление в жизни Церкви». Однако, по словам владыки, она неуместна в тех условиях и обстоятельствах, в которых сегодня находится не только Церковь, но и все украинское общество.

Как участник Комиссии для переговоров по преодолению церковного раскола в Украине, митрополит Митрофан также прокомментировал попытки наладить диалог с теми, кто отделился от церковного общения. «Со своей стороны мы создали комиссию, но общаться не с кем, поскольку Киевский патриархат такую ​​же комиссию со своей стороны не создал», — сообщил владыка. Отсутствие желания преодолеть раскол путем переговоров проявляется и в отказе УПЦ КП возвращать захваченные храмы в Западной Украине. «Однако даже несмотря на это мы готовы к переговорам с ними, — продолжил председатель ОВЦС УПЦ. — Но опять же они сами со своей стороны должны создать комиссию для таких переговоров, проявлять добрую волю к этим переговорам».