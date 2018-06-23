В Стамбуле проходит встреча делегации Украинской Православной Церкви с Патриархом Варфоломеем (+видео, фото)

Делегация Украинской Православной Церкви во главе с постоянным членом Священного Синода митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом 23 июня прибыла по приглашению Архиепископа Константинополя, Нового Рима и Вселенского Патриарха Варфоломея в Стамбул на официальную аудиенцию. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В состав делегации вошли постоянные члены Священного Синода Украинской Православной Церкви митрополиты: Донецкий и Мариупольский Иларион, Каменец-Подольский и Городокский Феодор, Бориспольский и Броварской Антоний; протоиерей Николай Данилевич, заместитель председателя ОВЦС УПЦ и другие.

Перед началом встречи члены делегации посетили Собор Святой Софии, где помолились о мире в нашей стране. Затем делегация прибыла на Фанар (район Стамбула), где расположена официальная резиденция Вселенского патриарха.

Здесь в патриаршем храме святого Георгия Победоносца митрополиты УПЦ поклонились местным святыням — чудотворным иконам и мощам трёх святителей и совершили молитву о мире в Украине.

Перед началом встречи Патриарх Варфоломей прочитал молитву, и члены делегации приступили к переговорам. Константинопольский Патриарх поприветствовал делегацию УПЦ и представил своих помощников на этой встрече: митрополита Пергамского Иоанна, митрополита Гальского Эммануила, митрополита Смирнского Варфоломея, а также сотрудников патриархии.

Митрополит Агафангел, как глава делегации УПЦ, сердечно приветствовал патриарха Варфоломея, передал наилучшие пожелания от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и поблагодарил за тёплый приём и возможность обсудить важные, насущные вопросы в делах Украинской Православной Церкви.

Далее переговоры продолжились.