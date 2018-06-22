В Новой Зеландии к 100-летию мученической смерти Царственных страстотерпцев откроется выставка

В одном из выставочных павильонов торгового центра «Victoriа Park Market» в городе Окленд с 14 по 21 июля пройдет фотовыставка «Семья последнего Российского императора. Романовы: царское служение».

Как сообщает «Православие.ru», событие приурочено к 100-летию мученической кончины Царственных страстотерпцев. Подобная выставка проходит в Новой Зеландии впервые.

На экспозиции будут представлены фотографии семьи Николая II, отражающие в первую очередь служение Царского дома своему народу и Отечеству. Выставка позволяет по-новому увидеть жизнь царской семьи – не столько в парадных залах дворцов, но и на фронте, за работой в лазарете, в домашней обстановке.

Организатором выставки выступил приход храма Воскресения Христова г. Окленд при поддержке портала «Православие.ru».