Митрополит Антоний рассказал, почему обида приносит вред для души и тела

Обидой мы наносим вред, прежде всего, самому себе. Мы раним свою душу и обрекаем себя на страдания. Практически всегда непрощенная обида проявляется в заболеваниях тела, порой самых мучительных.

Непрощенные обиды ложатся тяжелым грузом на плечи человека, и он проходит весь свой жизненный путь не радостно, налегке, а под невыносимым гнетом обид.

Как бороться с обидами?

Нужно начинать с малого и ближайшего. Сбросьте с плеч груз сегодняшнего дня: кто-то вас не заметил, не уделил должного внимания – не обижайтесь, на это может быть много причин, во-первых, а во-вторых, учитесь освобождаться от ожиданий чего-либо от кого-то, старайтесь быть свободным от мнения или внимания других людей, тем более не близких или родных вам. Этот навык очень поможет.

Кто-то нагрубил, высмеял – посмотрите на ситуацию по-другому: не вас нужно жалеть, а позволившего себе грубости человека. Как раздирают его злость и раздражительность. Лучше промолчать и не вступать в перепалку.

Следует пожалеть другого и не подливать масла в огонь.

Обида каждый миг только и ждет возможности ворваться в наше сердце.

Подпитываемая гордыней и эгоизмом, она любую ситуацию обращает в свою пользу. Она не думает о других.

Христианину важно заботиться о том, как лишний раз уйти от конфликта, не спровоцировать другого, посочувствовать.

Если раз за разом мы будем поступать таким образом, то за сегодняшними обидами мы расчистим утопающую оскорбленную душу и от вчерашних и давнишних обид.

Мы дадим ей дышать полно, позволим радоваться миру и людям, убережем от трагических последствий, становясь на сторону добра.

Именно в этом заключается любовь и главная забота о своей душе.

Митрополит Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви для "Аргументы и факты"