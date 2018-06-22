Митрополит Антоний рассказал, почему обида приносит вред для души и тела
Обидой мы наносим вред, прежде всего, самому себе. Мы раним свою душу и обрекаем себя на страдания. Практически всегда непрощенная обида проявляется в заболеваниях тела, порой самых мучительных.
Непрощенные обиды ложатся тяжелым грузом на плечи человека, и он проходит весь свой жизненный путь не радостно, налегке, а под невыносимым гнетом обид.
Как бороться с обидами?
Нужно начинать с малого и ближайшего. Сбросьте с плеч груз сегодняшнего дня: кто-то вас не заметил, не уделил должного внимания – не обижайтесь, на это может быть много причин, во-первых, а во-вторых, учитесь освобождаться от ожиданий чего-либо от кого-то, старайтесь быть свободным от мнения или внимания других людей, тем более не близких или родных вам. Этот навык очень поможет.
Кто-то нагрубил, высмеял – посмотрите на ситуацию по-другому: не вас нужно жалеть, а позволившего себе грубости человека. Как раздирают его злость и раздражительность. Лучше промолчать и не вступать в перепалку.
Следует пожалеть другого и не подливать масла в огонь.
Обида каждый миг только и ждет возможности ворваться в наше сердце.
Подпитываемая гордыней и эгоизмом, она любую ситуацию обращает в свою пользу. Она не думает о других.
Христианину важно заботиться о том, как лишний раз уйти от конфликта, не спровоцировать другого, посочувствовать.
Если раз за разом мы будем поступать таким образом, то за сегодняшними обидами мы расчистим утопающую оскорбленную душу и от вчерашних и давнишних обид.
Мы дадим ей дышать полно, позволим радоваться миру и людям, убережем от трагических последствий, становясь на сторону добра.
Именно в этом заключается любовь и главная забота о своей душе.
Митрополит Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви для "Аргументы и факты"