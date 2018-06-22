Верховный суд не удовлетворил иск УПЦ относительно храма в Константиновке, община собирается в Европейский суд
Коллегия судей Верховного суда, отменив решение судов предыдущих инстанций, 19 июня, приняла решение отказать в удовлетворении исковых требований Горловской епархии УПЦ относительно храма в Константиновке.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу платформы «Успішна Варта».
Адвокат Юрий Захарченко, комментируя решение судьи, отметил, что возможности защитить свои права не исчерпаны и следующим шагом станет подача иска в Европейский суд по правам человека.
«Сейчас мы ожидаем текста решения суда. Параллельно начинаем подготовку к подаче иска в ЕСПЧ», - заявил Захарченко.
Решение Верховного суда стало неожиданностью для прихожан Сретенского храма в Константиновке, которые с 2015 по 2018 гг. последовательно выиграли суды первой и второй инстанций.
Напомним, в апреле 2015 года местный бизнесмен Шапран Ю. организовал изменения состава приходского совета Сретенского храма г. Константиновка и перехода в УПЦ КП. Однако 16 мая 2016 года Хозяйственный суд Донецкой области в Харькове впервые признал незаконность изменений в составе приходского совета Сретенского храма. Позже суды неоднократно подтверживали это решение.