Наместник Святогорской лавры принял поздравления с 50-летним юбилеем

В день памяти великомученика Феодора Стратилата, 21 июня, митрополиту Арсению, наместнику Свято-Успенской Святогорской лавры исполнилось 50 лет.

На торжества по случаю юбилея в Святогорскую лавру прибыли архиереи и духовенство и верующие со многих епархий Украинской Православной Церкви, сообщается на сайте обители.

Божественная литургия в єтот день состоялась в Свято-Успенском соборе. Песнопения исполнялись несколькими хорами.

По окончании Божественной литургии был отслужен благодарственный молебен, после которого митрополит Святогорский принимал поздравления от правящего архиерея митрополита Илариона, от управляющего делами Украинской Православной Церкви и также от благочинного Святогорской лавры архимандрита Галактиона (Вуйченко).

Программа праздничного дня продолжилась в актовом зале Святогорской лавры, где владыка-юбиляр принимал поздравления. Первыми его поздравили братия Святогорской лавры.

По окончании приёма поздравлений с юбилеем наместник Святогорской Лавры для прибывших в обитель архиереев и духовенства провёл экскурсию по обители.