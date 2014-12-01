Кто такие раскольники, еретики и люди, «составляющие самочинные сборища»? - история мирового Православия

Управляющий делами УПЦ, ректор КДА митрополит Бориспольский и Броварской Антоний

Какова главная причина возникновения расколов, чем рискуют люди, отпавшие от канонической Церкви? Почему возникают расколы?

Чтобы понять, что такое церковные расколы и почему они возникают, лучше всего обратиться к каноническим правилам Православной Церкви.

Об этом, например, подробно говорит святитель Василий Великий в своем знаменитом каноническом послании к епископу Амфилохию Иконийскому. Святитель Василий различает три категории лиц, отпавших от церковного общения. Это: еретики, раскольники и «составляющие самочинные сборища».

Кто такие раскольники, еретики и люди, «составляющие самочинные сборища»

Под еретиками он понимает тех, которые исказили какие-либо церковные догматы, то есть отступившие от чистоты веры.

Раскольниками (по-гречески «схизматиками») называет «разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание». То есть, в основе раскола, по святому Василию, лежат разногласия о второстепенных вопросах церковного учения или церковного устройства, а не об основополагающих догматах.

Третью категорию отпавших от церковного общения составляют так называемые «самочинные сборища» (по-гречески «парасинагога»). Под этим термином он понимает «собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом».

Далее свт. Василий поясняет, что он имеет в виду: «Например, если кто, быв обличен во грехе, удален от священнослужения, не покорился правилам, а сам удержал за собою предстояние и священнослужение, и с ним отступили некоторые другие, оставив Кафолическую Церковь, - это есть самочинное сборище». То есть, в данном случае речь идет исключительно о дисциплинарных конфликтах.

В истории Церкви мы, увы, знаем немало примеров и ересей, и расколов, и самочинных сборищ

Например, арианство или монофизитство – это, конечно же, ереси, искажавшие основополагающие христианские догматы. Если говорить о расколах, то в Древней Церкви они возникали, прежде всего, из-за разногласий в вопросах покаянной дисциплины.

Например, раскол донатистов возник из-за спора о порядке приема в Церковь тех, кто отпал от нее в годы гонений. В результате донатисты, сохранив основополагающие христианские догматы, все же выработали специфичную экклезиологию. Уже в ХХ в. возник так называемый «старостильный раскол», связанный с проблемой введения в церковную жизнь нового календаря. В XVII в. на Руси возник старообрядческий раскол, ставший результатом разногласий в сфере богослужения. Во всех этих случаях в основе расколов лежали особые мнения по вопросам, которые не составляют самой основы христианской веры.

Что касается современной ситуации в Украине, то раскол появился в результате того, что бывший митрополит Филарет, не подчинившись решению о своем удалении от управления Украинской Православной Церковью, создал структуру, которая находится вне общения с мировым Православием

Как видно из слов свт. Василия Великого, самочинные сборища связаны, как правило, с нарушениями церковной дисциплины отдельными священниками или иерархами, которые противопоставляют себя церковной полноте.

Никакой отдельный человек не может сказать, что он «владеет» истиной

Христос говорит, что Он Сам есть Путь и Истина и Жизнь (Ин 14, 6). Потому правильно было бы говорить, что не мы владеем истиной, а Истина (Христос) овладевает сердцем человека. Господь открывает нам истину в той мере, в которой мы можем ее вместить. Хранителем истины является Церковь, которую апостол Павел именует столпом и утверждением истины (1 Тим 3, 15). Как писал святитель Ириней Лионский, «Апостолы в Церковь, как в сокровищницу, вполне вложили все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питие жизни».

История свидетельствует о том, что долгое пребывание вне общения с Вселенской Церковью может повлечь за собой и искажения в сфере вероучения

Если говорить о тех, кто пребывает в церковном расколе или создает «самочинные сборища», то эти люди не отказываются от основополагающих богооткровенных истин. Они верят и в Святую Троицу, и в Иисуса Христа как Сына Божия, пришедшего во плоти. Тем не менее, история свидетельствует о том, что долгое пребывание вне общения с Вселенской Церковью может повлечь за собой и искажения в сфере вероучения. Например, в старообрядческой среде постепенно стали появляться течения, отвергавшие церковную иерархию (так называемые «беспоповцы»). Обновленческий раскол, возникший в Русской Церкви в 1920-е гг., начался с неповиновения патриарху Тихону группы священников. Но постепенно в обновленчестве начался отход от традиционного церковного устройства: был введен женатый епископат, звучали призывы к полному уничтожению института монашества и так далее.

Невозможно пребывать в истине, опираясь лишь на человеческие силы. Для того, чтобы не отпасть от истины, человеку необходима благодатная помощь, которую он получает в Церкви. Если же человек отпадает от церковного общения, то он рискует не устоять в истине.

"Православие и жизнь"