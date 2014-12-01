Патриарх Кирилл поздравил наместника Введенского монастыря Киева с 55-летием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил викария Киевской епархии епископа Фастовского Дамиана с 55-летием со дня рождения.

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"В день Вашего 55-летия шлю Вам сердечные поздравления вкупе с пожеланиями крепости сил, помощи Божией и преуспеяния в служении Святой Церкви... За минувшие годы Вам суждено было исполнять различные обязанности, возлагаемые на Вас Священноначалием. Ныне, являясь викарием Киевской епархии и одним из соработников Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Вы стремитесь усердно совершать это нелегкое, но весьма важное послушание. Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета", - говорится в поздравлении.