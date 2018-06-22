В Грузинской патриархии отметили 360-летие со дня рождения писателя, общественно-политического и религиозного деятеля

В Грузинской патриархии по инициативе тбилисской Духовной академии и семинарии состоялась конференция, посвящённая 360-летию со дня рождения выдающегося грузинского писателя, общественно-политического и религиозного деятеля монаха Сулха́на-Са́ба Орбелиа́ни (1658 - 1725).

Конференцию в патриархии посетил Предстоятель Грузинской Православной Церкви Илия II, почётные места заняли высокие иерархи ГПЦ, представители профессорско-преподавательского состава и студенческого актива из числа выпускников академии-семинарии, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на patriarchate.ge.

По завершении научной части к присутствующим обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Предстоятель ГПЦ особо подчеркнул важную роль просвещения в развитии современного общества, поблагодарил присутствующих и докладчиков за проделанную работу и благословил выпускников Духовной академии и семинарии.