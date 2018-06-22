На берегу Сямозера православные почтили память погибших два года назад детей

Во вторую годовщину трагедии на Сямозере (Карелия), возле часовни в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на берегу озера была совершена заупокойная панихида.

На поминальном богослужении присутствовали родители и родственники утонувших школьников, сообщает patriarchia.ru.

Родственники погибших детей принесли в дар часовне икону Ангела Хранителя.

На берегу Сямозера прозвучали церковные песнопения в исполнении Свято-Сергиевского детско-юношеского хора из села Здехово. Юные певцы приехали в Карелию для участия в хоровом фестивале-конкурсе «Юные голоса Онего».

По завершении службы состоялось возложение цветов к мемориальному камню, установленному рядом с часовней.

18 июня 2016 года 47 детей, приехавших в детский оздоровительный лагерь «Парк-отель Сямозеро», отправились на плоту и двух лодках в водный поход в сопровождении нескольких взрослых. Плавсредства перевернулись, погибли 14 детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Соболезнования родным и близким погибших на Сямозере выразил Патриарх Кирилл.