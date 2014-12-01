Донецкая епархия УПЦ проводит благотворительную акцию в помощь нуждающимся семьям с детьми в зоне АТО

По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона в Донецкой епархиистартовала благотворительная акция «Обыкновенное чудо», посвященная дню памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

По традиции православные общины Донецкой епархии помогают детям-сиротам, ребятам, находящимся в больницах, детям с ограниченными возможностями, одиноким престарелым людям. В рамках акции верующие Донбасса собирают продукты питания, теплые вещи, игрушки и средства гигиены.

В этом году благотворительная акция «Обыкновенное чудо» проводится в одиннадцатый раз. По сравнению с прошлыми годами круг нуждающихся значительно расширился. Большинство из них — это семьи с детьми, пострадавшие в результате военных действий и прибывшие в Донецк из населенных пунктов региона.

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