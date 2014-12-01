Предстоятель УПЦ сегодня возглавил литургию в Свято-Введенском монастыре столицы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 1 декабря, в день памяти святого мученика Платона, возглавил Божественную литургию в Свято-Введенском мужском монастыре. Как сообщает официальный сайт УПЦ, Митрополит Онуфрий наградил благочинного монастыря, архимандрита Эразма и архимандрита Вассиана правом ношения второго креста. После окончания богослужения Митрополит Онуфрий поздравил наместника монастыря епископа Дамиана с 55-летием.

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