Предстоятель УПЦ сегодня возглавил литургию в Свято-Введенском монастыре столицы
16:54, 01 декабря 2014Православие
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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 1 декабря, в день памяти святого мученика Платона, возглавил Божественную литургию в Свято-Введенском мужском монастыре.
Как сообщает официальный сайт УПЦ, Митрополит Онуфрий наградил благочинного монастыря, архимандрита Эразма и архимандрита Вассиана правом ношения второго креста.
После окончания богослужения Митрополит Онуфрий поздравил наместника монастыря епископа Дамиана с 55-летием.
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