В Киевской области сгорел храм

30 ноября в селе Медвин Богуславского района Киевской области загорелся Свято-Николаевский храм. Как сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии УПЦ, пламя охватило церковь около 7 часов утра, когда там никого не было.

В результате пожара храм полностью выгорел внутри, остались лишь стены, которые находятся в аварийном состоянии. К счастью, настоятель прихода протоиерей Петр Доброцкий успел вынести из храма Святые Дары, Антиминс, Евхаристический комплект, Евангелие и другие святыни.

Причины пожара устанавливаются.

Белоцерковская епархия УПЦ просит всех людей доброй воли о молитвенной поддержке и, по возможности, о материальной помощи для Свято-Николаевского прихода в с. Медвин.