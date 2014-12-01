В Киевской области сгорел храм
16:02, 01 декабря 2014Православие
144
30 ноября в селе Медвин Богуславского района Киевской области загорелся Свято-Николаевский храм. Как сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии УПЦ, пламя охватило церковь около 7 часов утра, когда там никого не было.
В результате пожара храм полностью выгорел внутри, остались лишь стены, которые находятся в аварийном состоянии. К счастью, настоятель прихода протоиерей Петр Доброцкий успел вынести из храма Святые Дары, Антиминс, Евхаристический комплект, Евангелие и другие святыни.
Причины пожара устанавливаются.
Белоцерковская епархия УПЦ просит всех людей доброй воли о молитвенной поддержке и, по возможности, о материальной помощи для Свято-Николаевского прихода в с. Медвин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter