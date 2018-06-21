В Кривом Роге представители УПЦ приняли участие в чествовании памяти погибших воинов АТО

В Кривом Роге 14 июня состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню чествования памяти участников антитеррористической операции на востоке Украины с участием представителей Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии.

Именно в этот день в 2014 году произошла трагедия – в небе над Луганском был сбит военно-транспортный самолет ИЛ-76. На борту самолета находилось 49 украинских военнослужащих, в частности, и из Кривого Рога. В результате катастрофы все погибли.

В Металлургическом районе города Кривого Рога состоялся памятный митинг-реквием по погибшим участникам антитеррористической операции на востоке Украины.

Участие в мероприятии приняли Криворожский городской голова Юрий Вилкул, митрополит Ефрем, Народные депутаты Украины, секретарь криворожского городского совета Сергей Маляренко, руководители районных в городе Кривом Роге советов, почетные граждане города Кривого Рога, участники боевых действий в зоне АТО, родственники погибших воинов и более 200 криворожан.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к памятным мемориальным плитам посвященным погибшим на востоке Украины военнослужащим. По окончании мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания погибших.