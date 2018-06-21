Капелланы-волонтеры УПЦ доставили две тонны продуктов в больницы, военным и детям на восток Украины

Капелланы-волонтеры Винницкой епархии УПЦ протоиерей Анатолий Кузнецов и Василий Августинов, по благословению митрополита Симеона, совершили очередную поездку на восток.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

На этот раз священники доставили две тонны продуктов питания для больницы в г. Курахово, где лечатся украинские воины, и в больницу г. Красногоровка.

Продукты питания и средства гигиены, бытовая химия, питьевая газированная вода, бронежилеты, яблоки, мясные изделия, кофе от прихожан и благотворителей, а также детские рисунки с Ситковецького интерната, были переданы бойцам, которые находятся в с. Пески и с. Горняк (Эвакуация-200).

В Красногоровке винничане посетили местного волонтера Наталью Голубеву, которая занимается детьми из прифронтовой зоны (более 40 детей). Им были переданы игрушки, консервы, яблоки, средства гигиены, сладости и продукты питания. Как всегда, передали помощь и в Дом Милосердия, что в с. Новомихайловцы.

Вернувшись домой, священники поблагодарили от имени бойцов, которые находятся на службе и от мирных жителей, которым доставили помощь, митрополита Симеона, а также всех священников и мирян Винницкой епархии, которые приобщились к благому делу.