Генсек ООН сообщил Патриарху Кириллу о том, что хочет вернуть христиан в Ирак и Сирию

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на встрече с Предстоятелем Русской Православной Церкви Патриархом Кириллом сообщил о том, что хочет вернуть христиан в Ирак и Сирию.

В частности, генсек ООН выразил озабоченность положением христиан на Ближнем Востоке, сообщает patriarchia.ru.

«Христианские сообщества являются неотъемлемой частью самой идентичности этого региона. Они существовали там задолго до появления ислама. Я глубоко убежден, что после того, как ситуация в Ираке и Сирии стабилизируется и будет найдено некое дипломатическое решение, очень важно обеспечить возможность возвращения христиан и вообще религиозных меньшинств, таких как езидов, на родину. Этот вопрос лично меня очень сильно беспокоит», - сказал Генеральный секретарь ООН.

Патриарх Кирилл также отметил тяжелое положение христиан на Ближнем Востоке.

«Считаю очень важным сделать все для того, чтобы христиане вернулись и в Сирию, и в Ливан, и в Ирак, на те земли, где они проживали и откуда фактически были изгнаны военными действиями и террористическими акциями», - сказал Патриарх.

Он рассказал о диалоге между Русской Православной Церковью и представителями других религий.

«Осуществляя сегодня программу помощи пострадавшим на территории Сирии и других районах Ближнего Востока, мы стараемся взаимодействовать не только с нашими католическими и протестантскими братьями, но и с нашей мусульманской общиной», - рассказал Предстоятель РПЦ.