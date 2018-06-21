Митрополит Онуфрий рассказал, в каких пастырях нуждаются верующие

Накануне Дня памяти преподобного Онуфрия – святого покровителя монахов и Блаженнейшего Онуфрия, Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал о том, в каких пастырях нуждается современная паства.

Какой должна быть молитва

— Ваше Блаженство, какое молитвенное правило должно быть у священника? Часто так случается, что священник не может прочитать все правило перед Причастием (каноны, акафист и тд.). Можно ли ему служить?

— Молитва – это беседа с Богом. В молитве человек утверждает себя в своей верности Богу. В молитве человек совершенствует свое понимание: Кто такой Господь, и что есть мы. В молитве человек на собственном опыте испытывает и понимает, что Господь - это все, а человек – ничто; человек только тогда становится благородным, красивым и сильным, когда он живет по воле своего Создателя, когда он наполнен Божьей благодатью.

Когда Спаситель Господь наш Иисус Христос вышел на общественное служение, то, как мы знаем из священной истории, Он ушел в пустыню и там пробыл 40 дней в молитве и посте. Так Господь готовил Себя для свершения священной миссии спасения человека.

На горе Фавор Господь преобразился перед Своими учениками и показал им, насколько они могли вместить славу Своего Божества, и это все совершилось в молитве.

Перед Своими Крестными страданиями Господь молился в Гефсиманском саду, подкрепляя Себя этим до свершения спасительного подвига. То есть, Сам Спаситель наш Иисус Христос дал нам пример, что к ответственным и великим событиям человек должен готовить себя особенной молитвой.

Святая Литургия, в которой нам представляются священные Дары для вечной жизни: Пречистое Тело и Божественная Кровь Господа нашего Иисуса Христа, является самым величественным и священным событием, самым большим Таинством на земле, поэтому священник как вершитель этого святого Таинства должен готовить себя к этому особой молитвой.

Общее молитвенное правило священника перед совершением Божественной Литургии состоит из трех канонов (Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю), Акафиста Спасителю (в пятницу – Божией Матери), а также к этому присоединяется канон и молитвы перед Святым Причастием. Перед совершением Святой Литургии священник должен либо сам сделать, либо присутствовать на вечернем Богослужении (вечерня и утреня), эти молитвы также входят в состав тех, которыми священник готовит себя к служению Святой Литургии. Все упомянутое выше является молитвенным минимумом для священника, который готовится к Священной Литургии. На первый взгляд кажется, что это много, но если священник вкусит сладость молитвы, то это для него будет казаться незначительным и легким. Однако познание священником на личном опыте сладости и силы молитвы не происходит на следующий день после его иерейской хиротонии, это приходит позже. Сначала священник должен заставлять себя читать молитвенное правило, учить себя внимательно и смиренно говорить слова молитвы, а потом уже приходит дар молитвы. Кто-то может спросить: а когда этот дар придет? Это зависит от нашего смирения и моральной чистоты. Чем больше священник будет себя смирять и беречь свою душевную (моральную) чистоту, тем скорее он вкусит дар сладости молитвы. Причем этот дар приходит не за один день, а постепенно.

С первых шагов своего священнического служения мы должны приучать себя читать молитвенное правило перед Святой Литургией. Из опыта старших священников скажу, что не надо откладывать молитвенное правило на удобное время и читать сразу все. Лучше и духовно полезнее, если наше правило мы будем читать частями, на протяжении суток. То есть, если мы в воскресенье служим Святую Литургию, то можно начинать свое правило с субботы с 00:00 и в несколько приемов в удобное время вычитывать свое молитвенное правило. По сколько читать и когда — это каждый должен сам определять для себя. Для новоначальных молитвенные паузы должны быть недолгими (примерно по 10-20 минут). Мы должны знать и то, что сначала к молитве себя надо заставлять.

Если священник через какие-то объективные причины не успеет прочитать молитвенное правило перед Святой Литургией, он должен прочитать его после. Но лучше себя к этому не приучать. Если мы очень захотим прочитать правило перед Священной Литургией, то мы обязательно прочитаем, никто и ничто нам в этом не помешает, Бог нам будет помогать.

Как не превратиться в холодного требоисполнителя и избежать «пастырского выгорания»

— Сейчас все более актуальной становится тема «пастырского выгорания», когда священнослужитель теряет интерес к своему служению и превращается в требоисполнителя. Скажите, почему так случается и как предотвратить это?

— Действительно, проблема пастырского выгорания существует. Она существовала всегда, но сегодня эта проблема более широка. Причиной пастырской деградации является недостаток молитвы. Молитва притягивает в душу священника Божью благодать, которая постоянно обновляет пастыря, дает ему силу с благодарностью Богу нести свой Крест. Благодать, которую Господь дает священнику через ревностную молитву, утешает его в горе и испытании, встречающиеся на пути его служения и жизни. Молитва разум священника делает трезвым и дает ему мудрость правильно оценивать все то, что это та добродетель, которая духовно согревает священника. Если молитва слабеет или вовсе отсутствует, то священник становится духовно холодным, или как еще говорят – священник без молитвы выгорает. Сейчас эта проблема является широко распространенной, потому что существует большой поток информации, и те священники, которые оставляют молитву и втягиваются в этот информационный хаос, становятся холодными и выгоревшими, ибо губят живой контакт с Живым Богом.

Что делать? Меньше сидеть в интернетах, а больше молиться. Сначала бывает трудно, но те, кто будут себя заставлять так делать, не будут бездушными требоисполнителями, а добрыми пастырями.

— В чем Вы лично видите основную проблему нашего общества?

— Проблема, которая существует сейчас во всем мировом обществе, по моему мнению, в том, что нынешнее общество пытается подчинить себе Бога. Человечество всегда разделялось на две части. Одна — это те люди, которые не только верят в Бога, но и доверяют Богу, то есть повинуются Богу и стараются жить по Божьим законам, зная, что Бог является высшей Любовью и Добром. Вторая часть — это те люди, которые только верят в Бога, то есть признают, что Господь существует, но Какой Бог, это их не интересует, и они Богу себя не доверяют, а живут так, как им кажется лучше.

Если сказать коротко, то человечество разделяется на тех, которые верят в Бога, и на тех, которые доверяют Богу. К большому сожалению, сегодня в мире больше тех, которые только верят в Бога, но Богу себя не вверяют, а живут своим искаженным гордыней умом. Более того, такие люди хотят, чтобы Бог совершал то, чего им захочется, то есть, чтобы Господь был послушен к их фантазиям. Это называется ложной духовностью. Святые Отцы это духовное состояние называют духовной «прелестью». Считаю, что обманчивая духовность является самой большой проблемой и угрозой для нынешнего мирового общества. Если мы хотим жить, мы должны довериться Богу и через исполнение Божьих законов духовно оживлять и совершенствовать себя. Именно это является законом жизни.

Стоит ли пастырю заниматься общественной деятельностью

— Как Вы считаете, может ли священник принимать активное участие в общественной жизни? И если да, то как это участие может проявляться?

— Занимаясь духовным совершенствованием себя самого, а также вверенной ему Богом паствы, священник уже участвует в общественной жизни, то есть он улучшает духовное состояние общественной жизни. Однако я думаю, что Ваш вопрос касается того, может ли священник заниматься политикой, бизнесом, искусством и тому подобное. Священник – служитель Бога. Это высокая честь, которую только может иметь человек на земле. Священник – ходатай перед Богом за людей. Он готовит людей к жизни, ради которого Бог создал человека, то есть к жизни в Раю. Главным делом, которым должен заниматься священник – это Богослужение, молитва и обучение людей Божественному Закону. Если священник это выполняет и у него есть еще свободное время, он идет к больным, заключенным, обездоленным и помогает им. Но если священник оставит Богослужение, молитву, духовную науку и будет заниматься только помощью больным, заключенным, обездоленным, то он будет для мира менее полезным, потому что этим служением он облегчит и продлит жизнь людей только на короткое время, а если священник будет совершать то высокое служение, к которому он призван, будет совершать Богослужения, святые Таинства Церковные, будет учить людей правде Божьей и молиться за людей, то он поможет людям и земную жизнь сделать более утешной и поможет достичь той жизни, которая конца не имеет и которая наполнена светом, радостью и счастьем.

Что читать

— Какие книги (кроме Библии) Вы посоветовали бы прочитать каждому священнику?

— Полезно читать творения святых Отцов, в которых дается правильное толкование Священных Писаний, а также очень полезными являются четьи-минеи, то есть жития Святых, в коих не только великая духовная мудрость, но и очень много разнообразных примеров жизни Святых, которые в разные эпохи, в разных странах, в разных социальных условиях вынесли мучения и испытания и сохранили свою верность Христу. Из творений святых Отцов можно выделить те, что написаны святителем Игнатием (Брянчаниновым). Он обработал творения всех древних Отцов и изложил духовные выводы из этих творений современным языком и в современных, понятных для нас формах. Поэтому творения свт. Игнатия являются чрезвычайно полезными, особенно для нас, священников, а также для тех, кто собирается стать служителем Божественного Алтаря.

Интервью с Предстоятелем Украинской Православной Церкви вышло в журнале «Пастырь и паства», сообщает Информационно-Просветительский отдел УПЦ.