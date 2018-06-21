На Закарпатье стартовал церковный проект по сохранению жизни нерожденных детей

По благословению архиепископа Феодора и по инициативе прихожан храма в честь Почаевской иконы Божией Матери Ужгорода во главе с настоятелем протоиереем Василием Алексием стартовал семейно-социальный проект "Я хочу жить".

Главной целью проекта является активная деятельность по сохранению жизни нерожденных детей, информационно-консультативная помощь женщинам с так называемой “нежелательной” беременностью, духовно-психологическая поддержка кризисных семей, молитвенная и пастырская поддержка, тех кто совершил грех аборта, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

В течение нескольких месяцев в храме в честь иконы Божией Матери “Почаевская”, каждое последнее воскресенье месяца, проводились противоабортные лекции; осуществлялись благотворительные посещения детского приюта в селе Батево.

Сейчас Семейный отдел епархии под председательством протодиакона Александра Онисько работает над размещением постеров на ситилайтах и билбордах Закарпатья. Подобные уже успешно установлены в селе Оноковцы Ужгородского района, на автодороге Мукачево-Ужгород и Мукачево.

Подробнее о работе проекта - на официальной странице проекта "Я хочу жить" в Facebook.