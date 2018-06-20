В Минске открылась выставка, посвященная Году малой родины в Беларуси

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел 19 июня возглавил церемонию открытия выставки «Блаженная Валентина, духовная заступница земли Минской», посвященной Году малой родины в Беларуси.

Как сообщает официальный портал Беларусской Православной Церкви, выставка проходит в галерее «Университет культуры» Дворца Республики Минска. На ней представлены работы участников международного пленэра «Святость земли Белорусской», инициатором которого выступил приход храма преподобной Евфросинии Полоцкой городского поселка Ивенец Минской области.

Художников духовно окормлял настоятель Евфросиниевского прихода протоиерей Виктор Перегудов, лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».

В проекте приняли участие художники из Белоруссии, России, Украины, Молдовы. Во время пленэра прошли благотворительные акции, встречи художников с воспитанниками ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов. Часть средств, вырученных от продажи работ, пойдут на помощь детям с тяжелой инвалидностью в рамках проекта «Мастакі - дзецям Лета».

Владыка экзарх выразил надежду на скорое обретение мощей блаженной Валентины Минской и напомнил о важности сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.